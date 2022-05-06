Итоги работы филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» обсудили на Совете потребителей по Минусинской группе районов. В нем приняли участие представители районной администрации, главы сельсоветов, компании «КрасЭко», крупных предприятий, жилищно-коммунального комплекса.

Совещание состоялось в администрации Минусинского района под председательством советника губернатора края Анатолия Матюшенко, с участием депутата Законодательного собрания края Сергея Зяблова, который курирует южные территории региона.

Директор филиала Сергей Заворин поблагодарил муниципалитеты за помощь в формировании инвестпрограммы «Красноярскэнерго» на 2022 год и отметил, что ожидает более активного участия в составлении реестра неотложных объектов на следующий год. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, энергокомпания продолжает выполнять свои обязательства перед потребителями. По Минусинскому району «Россети Сибирь» сохранили объемы вложений в развитие распределительного электросетевого комплекса, оснащение спецтехникой, и в планах у компании на 2023-й год эти показатели удвоить.

Глава Тесинского сельсовета Андрей Зотов поднял вопрос по срокам ремонта сетей в селе Большая Иня. Там установили новые опоры, местами протянули СИП (самонесущий изолированный провод), но фактического подключения до сих пор нет.

«Мы знаем про этот объект и постараемся ускорить работы. Планируемый срок подключения – третий квартал этого года», - успокоил главу сельсовета и.о. директора производственного отделения «Минусинские электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» Алексей Лелюга.

Еще участники обсудили модернизацию уличного освещения в Большой Ине. При обновлении опор необходимо переустановить на них светильники. Вести работы по переносу уличного освещения специалисты минусинских сетей договорились вместе с муниципалитетом.

Представители бизнеса также активно участвуют в Советах потребителей «Красноярскэнерго». На этой встрече к энергетикам обратился руководитель Шушенской птицефабрики – одного из крупнейших животноводческих предприятий края.

«Из-за большой загрузки подстанции можно ли организовать резервное подключение? Для нас это вопрос безопасности, так как нельзя надолго останавливать такое большое производство», - выступил гендиректор АО «Шушенская птицефабрика» Максим Оноприенко.

Этот вопрос включили в протокол собрания, в филиале рассмотрят варианты увеличения мощности данного предприятия.

Представитель управления образования Минусинского района поблагодарила ПО МЭС за бесперебойное электроснабжение во время школьных экзаменов и напомнила о предстоящих ЕГЭ. Специалисты энергокомпании пообещали проработать графики плановых отключений без ущерба для образовательных учреждений и во время посевной и уборочной кампаний.

В завершении встречи депутат ЗС Сергей Зяблов отметил открытость руководства энергокомпании, готовность к диалогу и оперативное взаимодействие энергетиков с потребителями южных территорий.

Следующее заседание пройдет в июне по Восточной группе районов Красноярского края.