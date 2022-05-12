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"Россети Ленэнерго" предлагают новые технологические решения для развития электроэнергетической отрасли

Россети Ленэнерго предлагают новые технологические решения для развития электроэнергетической отрасли

12 мая 2022, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ, НИОКР, ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» приняли участие в ежегодной кампании по формированию Программы НИОКР ГК «Россети» на 2023-2025 годы - специалисты предприятия подготовили и направили четыре предложения для включения в Программу. Поданные заявки пройдут экспертизу ГК «Россети».

Всего специалистами «Россети Ленэнерго» с января по апрель было рассмотрено два десятка предложений для включения в Программу, поступивших от структурных подразделений и филиалов компании, а также сторонних организаций.

В этом году подача заявок впервые осуществлялась с применением автоматизированной информационной системы «Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами Группы компаний «Россети».

Напомним, в настоящее время специалисты «Россети Ленэнерго» выполняют разработку НИОКР по трем направлениям: создание системы онлайн-мониторинга наличия горючих газов в реле силовых маслонаполненных трансформаторов; создание учебно-тренировочного комплекса по обучению современным технологиям; создание модульной системы с силовыми выключателями для автоматизации кабельной сети 6-10 кВ.

В прошлом году была завершена научно-исследовательская работа на тему «Создание региональных карт периодичности расчистки просек воздушных линий с изучением скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ». По итогам получено свидетельство о государственной регистрации разработанной базы данных.

Отметим, в «Россети Ленэнерго» разработка и внедрение новых технологий, оборудования, продуктов и услуг, в том числе разработка НИОКР, ведется в рамках Программы инновационного развития компании на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года, которая формируется на основании актуальных проблем отрасли и перспективных направлений ее развития. Ее цель - переход к интеллектуальным подстанциям класса напряжения 35-110 кВ; активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления; комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления, а также применение новых технологий и материалов в электроэнергетике и сквозных технологий.

В числе основных инновационных проектов компании - создание интеллектуальной распределительной сети 6-110 кВ на территории Петербурга; автоматизация управления быстродействующим вводом резерва в кабельной сети; комплексная автоматизация управления сетями 6-110 кВ; модернизация модели оперативно-технологического управления в части устройства автоматизированной системы технологического управления.

В 2021 году затраты «Россети Ленэнерго» на реализацию Программы инновационного развития составили 2 млрд рублей.

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Источник: Россети Ленэнерго

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