Иркутская область получит 881 млн 179 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ на строительство многоквартирных домов в городе Тулун, сообщила в четверг пресс-служба облправительства со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

"Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Четыре 8-этажных дома возведут в микрорайоне Угольщиков Тулуна для расселения граждан, чье жилье пострадало от подъема грунтовых вод после масштабного наводнения 2019 года. Новые квартиры получат 320 семей из Тулуна, Тулунского района, поселков Куйтун и Залари.

"На строительство четырех 8-этажных зданий требуется 1,3 млрд рублей. Из резервного фонда правительства РФ поступят 881 млн 179 тыс. рублей, еще 234 млн 237 тыс. будут направлены в качестве софинансирования из областного бюджета", - цитирует Кобзева пресс-служба.

В сообщении отмечается, что два дома уже готовы более чем на 40% - ведутся облицовочные работы, остекление. Во втором квартале 2022 года планируется заключить контракт на возведение еще двух домов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в новые дома в Тулуне переехали 556 семей, чье жилье пострадало от подъема грунтовых вод после наводнения. Большинство получили квартиры в микрорайоне Угольщиков, некоторые - индивидуальные дома в микрорайоне Березовая Роща.

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Во время стихийного бедствия были затоплены более 14 тыс. жилых домов, в которых проживали порядка 45 тыс. человек. К настоящему времени все семьи, потерявшие жилье, получили новые дома, квартиры, или жилищные сертификаты на общую сумму более 20 млрд рублей.

В период наводнений на значительной территории произошел также подъем уровня грунтовых вод, которые затопили подвалы жилых домов, что привело к их повреждению. Однако эта территория в 2019 году не вошла в зону чрезвычайной ситуации, поэтому собственники пострадавших домов не могли претендовать на помощь государства в приобретении нового жилья.

В 2020 году губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о проблеме президенту Владимиру Путину. Кроме того, глава региона направил обращение в правительство РФ. Тогда из федерального бюджета на обеспечение жильем пострадавших было выделено 1,3 млрд рублей.

Пострадавшими от подтопления грунтовыми водами признано более 1 тыс. семей.