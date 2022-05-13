Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» завершили проектирование по договору технологического присоединения Эльбрусского горнорудного комбината к электрическим сетям компании.

Напомним, ранее в Кабардино-Балкарской Республике был дан старт инвестиционному проекту по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

Чтобы обеспечить присоединение энергоустройств заявителя максимальной мощностью до 14 МВт, энергетики проведут целый комплекс организационно-технических мероприятий.

С выездом на место уже проведен осмотр площадки, на которой будет установлена собственная трансформаторная подстанция предприятия. Энергообъекту уже выбрано имя – «Вольфрам».

Проект также предполагает строительство на высоте 1700 метров над уровнем моря новой двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ протяженностью 3,5 километров. ЛЭП выдаст электроэнергию от подстанции непосредственно к оборудованию для добычи руд в штольне. Кроме того, будет проведена реконструкция с переводом в двухцепное исполнение высоковольтной линии 110 кВ, которая после полной остановки предприятия в 2001 году использовалась в классе напряжения 6 кВ. Протяженность этого участка составит 4 километра. Также запланирована реконструкция основного оборудования на подстанции «ЦРУ», включающая замену двух резервных линейных ячеек 110 кВ с полным монтажом первичного и вторичного оборудования.

Ожидается, что вновь созданное промышленное предприятие станет одним из крупнейших на Северном Кавказе. Прогнозный объем производства добычи и переработки – 1,5 млн тонн руды в год. Запуск комбината запланирован на 2023 год.

Энергетики планируют приступить к комплексу производственных мероприятий летом и завершить работы в декабре 2022 года.