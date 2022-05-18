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18 мая 2022, 11:30
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
«Спецкабель» занимался импортозамещением кабельной продукции с момента основания. В своем развитии завод изначально отталкивался от этого направления, и сейчас импортозамещению на предприятии уделяется особое внимание.
Для удобства партнеров подготовлена наглядная таблица, в которой приведены отечественные аналоги зарубежных кабелей от кабельного завода «Спецкабель». Таблица насчитывает более трехсот наименований:
– Никогда не выпуская из поля зрения тему импортозамещения, сегодня мы уделяем ей еще более пристальное внимание, – сказал недавно в интервью Национальной службе новостей генеральный директор предприятия Андрей Васильевич Лобанов.
«Спецкабель» предлагает партнерам ознакомиться с таблицей аналогов.
Если вы не нашли необходимую позицию в таблице, позвоните на предприятие для уточнения информации. Сотрудники завода сориентируют вас и помогут подобрать продукцию.
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