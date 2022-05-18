«Спецкабель» занимался импортозамещением кабельной продукции с момента основания. В своем развитии завод изначально отталкивался от этого направления, и сейчас импортозамещению на предприятии уделяется особое внимание.

Для удобства партнеров подготовлена наглядная таблица, в которой приведены отечественные аналоги зарубежных кабелей от кабельного завода «Спецкабель». Таблица насчитывает более трехсот наименований:

– Никогда не выпуская из поля зрения тему импортозамещения, сегодня мы уделяем ей еще более пристальное внимание, – сказал недавно в интервью Национальной службе новостей генеральный директор предприятия Андрей Васильевич Лобанов.

«Спецкабель» предлагает партнерам ознакомиться с таблицей аналогов .

Если вы не нашли необходимую позицию в таблице, позвоните на предприятие для уточнения информации. Сотрудники завода сориентируют вас и помогут подобрать продукцию.