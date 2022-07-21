Отрасли ТЭК с учётом адаптации к новым вызовам показали хороший результат за первое полугодие 2022 года, заявил Николай Шульгинов на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Добыча нефти за шесть месяцев превышает прошлогодний уровень на 3,4%, производство электроэнергии – на 1,9%, а значит потребление электроэнергии также примерно на эту же величину выше. Добыча угля – примерно на уровне прошлого года. Производство автобензина, дизельного топлива даже на 4,5% выше прошлого года. По газу, по известным причинам, – пока минус 5%», – рассказал Министр.

По его словам, внутренний энергорынок стабилен. Потребители обеспечиваются всеми видами энергоресурсов в полном объёме.

Говоря о подготовке к осенне-зимнему периоду, глава Минэнерго отметил, что энергетики начали эту работу уже несколько месяцев назад.

«Планы-графики сформированы исходя из аналитики прошедшего ОЗП и тех поручений, которые Вы давали, когда оценивали в декабре прошлого года готовность к ОЗП. Это серьёзный документ с поручениями, потому что он предусматривал работы и по консолидации ТСО, бесхозяйных сетей, повышению надёжности теплоснабжения и по финансированию программ, связанных с повышением надёжности распределительно-сетевого комплекса», – сообщил Министр.

Николай Шульгинов подчеркнул, что проблем с накоплением резервного, основного и аварийного видов топлива нет.

«У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81% от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре», – добавил он.

Особое внимание уделяется работе газотурбинных установок импортного производства.

«У нас их общим объёмом – 22 ГВт. Но надо понимать, что у нас превышение фактического резерва над нормативным в единой энергосистеме составляет 35-40 ГВт. Но всё равно мы разработали алгоритм управления ресурсом таких установок. И даже есть одна из опций – перемещение установок из энергоузлов, в которых сегодня можно обойтись без них, в те узлы, где это нужно», – доложил Николай Шульгинов.

Он отметил, что Минэнерго и Минпромторг работают над реализацией отраслевого заказа по запчастям, оборудованию, а также над организацией сервиса.

«По сервису: у нас те компании, которые сегодня изготавливают инновационные ГТУ, они же будут организовывать сервис. Но есть и другие компании, которые тоже стремятся организовать сервис, в том числе горячей части, поэтому рисков я пока никаких не вижу», – пояснил глава энергетического ведомства.

Также Министр затронул вопрос с энергообъектами, пострадавшими от пожаров и наводнений.

«Сегодня еще около 700 опор подтоплено, но впереди у нас муссонный паводок на Дальнем Востоке, еще будут подтопления. И наша задача – к зиме все же проверить их состояние», – сказал он.

По словам главы Минэнерго, на особом контроле находятся газоснабжение и электроснабжение Крыма и Калининградской области, кроме того, стоят серьёзные задачи по подготовке к зиме ДНР, ЛНР, освобождаемых и освобожденных территорий.