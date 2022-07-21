В Санкт-Петербурге 13-14 сентября 2022 года пройдет информационно-консультативный семинар «Кабельная промышленность в новой реальности». Мероприятие состоится в рамках 80-го Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация «Электрокабель» – ведущей отраслевой организации, в которую входят крупнейшие кабельные предприятия Российской Федерации и стран СНГ.

В программе – выступления представителей предприятий кабельной промышленности, государственных ведомств, финансовых структур, логистических компаний и многих других. Приглашены и уже подтвердили свою готовность поделиться опытом представители Минпромторга России, Агентства по технологическому развитию, Российского экспортного центра, ведущие игроки банковского сектора, а также профессионалы юриспруденции и др.



Не останутся без внимания и будут детально рассмотрены самые актуальные и важные вопросы функционирования кабельного рынка страны, включая работу в период кардинальных международных сдвигов, государственную поддержку и инвестиционные программы, сотрудничество с зарубежными партнерами в новых условиях, внешнеэкономическую деятельность, выстраивание логистических цепочек. Участники мероприятия ознакомятся с детальной аналитикой по импорту и экспорту, итогами работы кабельной промышленности первого полугодия 2022 года.



Также члены АЭК и приглашенные партнёры узнают о проделанной работе в области новых сервисов, помогающих предприятиям работать в условиях блокады со стороны западных поставщиков оборудования, а также примут участие в обсуждении информационной политики Ассоциации и её членов.



Участие в собрании - это уникальная возможность прямого общения со спикерами, руководителями компаний – ведущих игроков отрасли, а также друг с другом на полях мероприятия.



В ближайшее время будет опубликована детализированная двухдневная программа мероприятия. Следите за нашими анонсами.