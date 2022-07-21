Делегации «Россети Кубань» под руководством Первого заместителя генерального директора Эдгара Армаганяна и Группы компаний «ТНС энерго» во главе с Генеральным директором Еленой Стельновой провели рабочую встречу в г. Сочи.

Участники совещания обсудили основные направления развития сотрудничества между электросетевой и энергосбытовой компаниями на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В числе ключевых направлений взаимодействия — вопросы реализации услуг, учета электроэнергии, а также мероприятия по урегулированию разногласий между компаниями.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся совместных мероприятий по организации учета электроэнергии на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

По результатам встречи стороны договорились о синхронизации усилий в разработке единых подходов, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых потребителям региона.