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В Сочи состоялась рабочая встреча руководства "Россети Кубань" и ГК "ТНС энерго"

В Сочи состоялась рабочая встреча руководства Россети Кубань и ГК ТНС энерго

21 июля 2022, 10:00
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Делегации «Россети Кубань» под руководством Первого заместителя генерального директора Эдгара Армаганяна и Группы компаний «ТНС энерго» во главе с Генеральным директором Еленой Стельновой провели рабочую встречу в г. Сочи.

Участники совещания обсудили основные направления развития сотрудничества между электросетевой и энергосбытовой компаниями на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В числе ключевых направлений взаимодействия — вопросы реализации услуг, учета электроэнергии, а также мероприятия по урегулированию разногласий между компаниями.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся совместных мероприятий по организации учета электроэнергии на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

По результатам встречи стороны договорились о синхронизации усилий в разработке единых подходов, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых потребителям региона.

Источник: Россети Кубань

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