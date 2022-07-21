RusCable Insider #275 - Кабель судного дня
Поездка на Кирскабель. 90 лет алюминиевой отрасли и подземная сеть грузоперевозок
21 июля 2022, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети ФСК ЕЭС
Завершены работы по ремонту выключателей 110/220 на подстанциях 220 «Янга-Яха» и «Уренгой». В результате работ повышена надежность электроснабжения Уренгойского энергоузла ЯНАО, в том числе г. Новый Уренгой и объектов крупных промышленных потребителей нефтегазодобывающего комплекса региона (ПАО «Транснефть-Сибирь» и «Газпромнефть»).
Ремонтные работы проводились на действующих подстанциях без снижения надежности передачи электроэнергии.
Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры подстанций. Они предназначены для отключения электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик.
До конца августа запланировано завершение ремонта выключателей на подстанциях 220 кВ «Вынгапур» и «Пуль-Яха», которые обеспечивают электроэнергией жителей Пуровского района ЯНАО и предприятия ПАО «Газпромнефть», а также на подстанции 500 кВ «Холмогорская». Она участвует в транзите электроэнергии Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, среди промышленных потребителей «Холмогорской» - дочерние предприятия ПАО «Газпром», «Роснефть» и «НОВАТЭК».
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