Завершены работы по ремонту выключателей 110/220 на подстанциях 220 «Янга-Яха» и «Уренгой». В результате работ повышена надежность электроснабжения Уренгойского энергоузла ЯНАО, в том числе г. Новый Уренгой и объектов крупных промышленных потребителей нефтегазодобывающего комплекса региона (ПАО «Транснефть-Сибирь» и «Газпромнефть»).

Ремонтные работы проводились на действующих подстанциях без снижения надежности передачи электроэнергии.

Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры подстанций. Они предназначены для отключения электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

До конца августа запланировано завершение ремонта выключателей на подстанциях 220 кВ «Вынгапур» и «Пуль-Яха», которые обеспечивают электроэнергией жителей Пуровского района ЯНАО и предприятия ПАО «Газпромнефть», а также на подстанции 500 кВ «Холмогорская». Она участвует в транзите электроэнергии Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, среди промышленных потребителей «Холмогорской» - дочерние предприятия ПАО «Газпром», «Роснефть» и «НОВАТЭК».