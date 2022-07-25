Как говорилось ранее на официальном сайте кабельного завода «Спецкабель», предприятие приняло участие в проекте Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Династии московской промышленности». Проект рассказывает о семьях, которые поколениями работают на заводах столицы.

От «Спецкабеля» в проекте участвовала семья Кузиных – начальник цеха кабельных изделий Григорий Александрович Кузин, специалист отдела снабжения Татьяна Владимировна Кузина и скрутчик Андрей Григорьевич Кузин. Супруги и сын имеют общий стаж на предприятии 42 года. В статье о династии рассказано не только о работе, но и о многочисленных хобби семьи, истории знакомства мужа и жены и многих других интересных моментах.

Материалы на сайте Департамента и красочные фото героев «Династий» – это лишь начало масштабного проекта ДИиПП г. Москвы. В ближайших планах – фотовыставки, билборды, приглашение представителей династий на концерты и мероприятия, подготовка подарочного альбома, привлечение новых героев.

Важной составляющей проекта стали публикации в СМИ, среди которых и газета «Москва Вечерняя». Помимо истории семьи Кузиных, в газете рассказано о разработках кабельного завода «Спецкабель», например, о самом тонком и легком монтажном оптическом кабеле.

Предлагаем прочитать статью газеты «Москва Вечерняя» о заводе «Спецкабель» . Отметим, что Кузины – далеко не единственная семья, которая трудится на этом заводе.

Кабельный завод «Спецкабель» благодарит Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, а также редакцию газеты «Москва Вечерняя»! Издание является совместным проектом Московского метрополитена и газеты «Вечерняя Москва».

Также отметим, что «Спецкабель» поставляет продукцию для транспорта, кабели для московского метрополитена, участвует в развитии транспортной системы города. В начале 2022 года СМИ рассказали о том, что предприятию присвоен статус промышленного комплекса.