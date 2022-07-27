 
Контракты

В Москве будут проведены строительно-монтажные работы по устройству наружного архитектурного освещения

В Москве будут проведены строительно-монтажные работы по устройству наружного архитектурного освещения

27 июля 2022, 14:44
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство Электроэнергетика Электротехника 
Источник: Ростендер

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В столице будут проведены строительно-монтажные работы по устройству наружного архитектурного освещения, сообщает RosTender.info.
Электронный аукцион объявлен Государственным унитарным предприятием города Москвы «Моссвет».

Подрядчик должен приобрести оборудование и материалы; выполнить работы по монтажу, демонтажу (при необходимости), установке, сборке оборудования осветительных систем; установить и настроить программное обеспечение для реализации алгоритмов управления освещением. Строительно-монтажные работы необходимо выполнить в Лаврушинском переулке, д.8, д.10 с 4, д.10, д.12, включая здание церкви в Малом Толмачёвском переулке, д.9. Целью выполнения работ является обеспечение искусственного освещения территории Москвы в темное время суток и формирование светового пространства города с учетом положений Концепции единой светоцветовой среды.

Источником финансирования являются собственные средства заказчика за счет субсидий. Контракт с победителем заключается на сумму 39,9 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 4 августа.
 

Источник: Ростендер

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