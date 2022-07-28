Испанская энергокомпания Iberdrola провела официальное открытие гидроаккумулирующего комплекса Tâmega Gigabattery мощностью 1,16 ГВт в Португалии. В рамках проекта, который разрабатывался в течение почти восьми лет и в который было инвестировано более € 1,5 млрд, также будут построены две ВЭС совокупной мощностью 300 МВт.

Гидроэнергокомплекс расположен на реке Тамега, на севере Португалии, и состоит из трех ГЭС: ГЭС Alto Tâmega, ГЭС Daivões и ГЭС Gouvães. Самой крупной является ГЭС Gouvães 880 МВт. ГЭС Alto Tâmega и ГЭС Daivões – мощностью 160 МВт и 118 МВт соответственно. ГЭС Gouvães и ГЭС Daivões были введены в эксплуатацию в начале текущего года, ГЭС Alto Tâmega, как ожидается, начнёт работу весной 2024 г.

Tâmega Gigabattery является одним из крупнейших построенных в Европе сооружений такого типа за последние 25 лет. Энергокомплекс может накапливать гидроресурсы в объеме, позволяющем выработать до 40 ГВт*ч, и накопленные ресурсы могут быть использованы в наиболее нужный момент. Проект позволяет увеличить суммарную установленную мощность генерации в Португалии на 6%.

Информационно-аналитический ресурс NSEnergy