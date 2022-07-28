В значимом для АО «Сетевая компания» мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, мэр Елабуги и глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев, руководители компании и филиала, подрядных организаций, задействованных в строительстве объекта, коллектив Елабужских электрических сетей.

Подстанция является источником электроснабжения для большинства елабужан (более 45 тыс. человек), жителей 14 населенных пунктов. Энергообъект также обеспечивает деятельность промышленных объектов и предприятий агропромышленного комплекса.

Подстанция была введена в эксплуатацию в 1992 году и тогда единственным источником питания для нее являлась ПС 220 кВ Тойма 2. За время существования подстанции масштабных изменений здесь не проводилось, предусматривались лишь ремонты отдельных типов оборудования. Поэтому несколько лет назад было принято решение провести реконструкцию объекта, а также пересмотреть схему его питания.

Для более детального ознакомления с результатами проведенного обновления для приглашенных гостей была организована презентация подстанции ПС 110 кВ Прикамская на фотостенде в формате «до-после».

Далее состоялась экскурсия по подстанции, включившая осмотр открытого распредустройства 110 кВ, закрытого распредустройства 6-10 кВ и главного щита управления.

В ходе торжественной церемонии открытия был продемонстрирован видеофильм о значительной работе, проведенной энергетиками в Елабуге по переводу распределительных сетей в кабель. (за три года построены новые кабельные линии: 11 км КЛ 0,4 кВ, 16,8 км КЛ 6-10 кВ, установлено 6 новых трансформаторных подстанций и 142 распределительных пункта).

«Мы очень горды тем, что в нынешних условиях смогли успешно завершить этот непростой проект по реконструкции подстанции, от которого завит электроснабжение половины населения Елабуги, - заявил генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, - благодарим наших исполнителей – подрядные организации и поставщиков оборудования за сложную поэтапную работу, в ходе которой неоднократно вносились предложения, изменившие проект в лучшую сторону: инженерная мысль не стоит на месте!»

Также комментируя перенос городских электрических сетей под землю, он акцентировал внимание на обязательности бережного подхода при преобразованиях, затрагивающих древний город с тысячелетней историей.

Рустем Нуриев поблагодарил за проведенную реконструкцию, пояснив, что несколько лет назад пришлось столкнуться с проблемами изношенной подстанции, но благодаря слаженной работе команды энергетиков за короткий срок была проведена большая работа и появился современный энергообъект на территории Елабужского района. Он также высоко оценил изменения, затронувшие уличные пространства Елабуги, выделив не просто эстетическую составляющую, но и энергозащищенность объектов, а также повышение безопасности для горожан.

«Мы приложили все усилия, чтобы после реконструкции на этой высокотехнологичной подстанции было как можно меньше оперативного вмешательства и технического обслуживания и чтобы запитанные от нее потребители не знали, что такое перерывы в электроснабжении, - отметил директор филиала Елабужские электрические сети Владимир Уржумцев, поблагодарив всех исполнителей проекта и дав обещание что эта «красавица» будет служить на пользу жителей и всей республиканской энергосистемы.

В ходе мероприятия состоялось награждение отраслевыми и ведомственными наградами сотрудников компании и подрядных организаций.

Также почетные гости филиала приняли участие в высадке еловой аллеи генеральных подрядчиков. В строительстве объекта приняли участие ООО «Гидроэлектромонтаж», ООО «УК «КЭР-Холдинг», ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой», ООО «ПСК СтройИнвест», ООО «ЗЭТО СМП ПОВОЛЖЬЕ», ООО «Наладка ГЭМ», ООО «Энергозащита».

В 2020 - 2021 годы силами подрядных организаций был проведен ряд преобразований, затронувших как силовое, так и вторичное оборудование. С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей в условиях действующей подстанции все работы проводились в несколько этапов. В результате без ограничения электроснабжения потребителей действующие на ОРУ 110 кВ электроустановки были заменены на отвечающее современным требованиям оборудование, в потенциал которого заложено дистанционное управление не только из филиала, но и из головного офиса компании – Центра управления сетями. Обновление затронуло и подстанционное оборудование закрытого распредустройства и щита собственных нужд.

В рамках повышения гибкости схемы и увеличения надежности потребителей была построена и введена в работу дополнительная ячейка на ОРУ110 кВ для присоединения дополнительного источника, построенного отпайкой от ВЛ 110 кВ Елабуга-Морты 2. Заход на подстанцию «Прикамская» выполнен кабельной линией КЛ-110 кВ (длиной 0,72 км) методом горизонтально направленного бурения.

На ПС 500 Щелоков вновь построенная ячейка на ОРУ110 кВ была подключена к действующей ВЛ 110 кВ Тойма 2-Прикамская 1 путем создания разрыва на этой питающей линии.

Модернизация питающего центра повысила надежность электроснабжения жителей Елабуги и Елабужского района РТ, а также промышленных объектов и предприятий агропромышленного комплекса, находящихся на этой территории.

Глобальное обновление предполагает создание энергетического кольца, включающего ПС 110 кВ Прикамская, ПС 220 кВ Тойма-2 и ПС 500 кВ Щелоков. В дальнейшем это создаст условия для ввода нового энерготранзита 110 кВ с существующей «пятисотки» на обновляемую ПС 220 кВ Тойма-2 под кураторством специалистов филиала.