Состоялась рабочая встреча Сергея Меликова и Романа Левченко

Главной её целью стало представление нового директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Максима Долголёва. На эту должность он назначен 21 июля решением Совета директоров компании.

Обсуждались первоочередные задачи Максима Долголёва на посту руководителя и другие важные для развития региональной энергетики вопросы.



Отметим, в группе компаний «Россети» Максим Долголёв работает с 2020 года. До назначения на должность руководителя дагестанского филиала он был советником заместителя гендиректора по безопасности ПАО «Россети», советником по общим вопросам руководителя ПАО «Россети Северный Кавказ», и.о. управляющего директора АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». С декабря 2021 года исполнял обязанности начальника Махачкалинских городских электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».