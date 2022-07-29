В Устьянском районе будет отремонтирован участок автомобильной дороги, сообщает RosTender.info. Заказчиком является Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

Согласно документации электронного аукциона, местом выполнения работ является автомобильная дорога Шангалы – Квазеньга – Кизема на участках км 0+000 – км 0+650, км 40+400 – км 41+800, км 49+800 – км 51+900 в Устьянском районе. Указанная дорога относится к IV технической категории. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 4,150 км. Тип используемой дорожной одежды облегченный, вид покрытия - асфальтобетонное. Окончание работ по ремонту дороги запланировано на октябрь 2022 года.

Источник финансирования бюджет субъекта Российской Федерации. Контракт с победителем заключается на сумму 92,8 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 9 августа.

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