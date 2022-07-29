Минэкономразвития и Минцифры планируют к октябрю актуализировать план действий по каждой из ключевых отраслей экономики в части внедрения в них искусственного интеллекта.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников вместе с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым провели совещание с предпринимателями по вопросу развития искусственного интеллекта.

Развитие ИИ в России становится системной задачей. В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» создаются инструменты для перехода на отечественные решения, федеральные органы исполнительной власти разрабатывают ведомственные программы цифровой трансформации с использованием ИИ-проектов.

«По прогнозам экспертов, технологии искусственного интеллекта способны существенно повысить эффективность производственных и бизнес-процессов. Дать импульс развития экономики страны в целом. Это особенно актуально в текущей ситуации – где-то как инструмент снижения издержек бизнеса, где-то как инструмент разработки новых продуктов и развития рынков. В связи с этим мы сегодня позвали представителей ряда отраслей, которые уже имеют определённый опыт работы с искусственным интеллектом и понимают плюсы технологии и её ограничения. Это транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, нефтехимия. При этом ключевую роль в широкомасштабном внедрении технологий, безусловно, играют федеральные органы исполнительной власти. Здесь часто необходимо решать проблемы отраслевого регулирования и формирования дата-сетов», - отметил Максим Решетников на совещании по вопросу развития искусственного интеллекта в Российской Федерации.

«Одновременно с этим нами сделаны шаги по регуляторным направлениям – мы запустили в ряде регионов России механизм экспериментально-правовых режимов, который освобождает разработчиков от нормативных ограничений для апробации своих решений и разрешает использование технологий ИИ в критически важных отраслях. Также на национальном уровне запущен Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, который подписали уже более 90 организаций. Иными словами, была создана база для развития искусственного интеллекта», - добавил Максим Колесников, заместитель министра экономического развития РФ.

«В рамках реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта Россия уже прошла первую фазу создания максимально благоприятных условий по развитию искусственного интеллекта», - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Сегодня стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях. Как показывает опыт Сбера и наших партнёров, это окажет существенное влияние на экономику страны в целом. По разным оценкам, внедрение технологий ИИ может добавить 1-2 процентных пункта к ежегодному росту ВВП в среднесрочной перспективе», - уточнил он.

На сегодняшний день в части господдержки уже предоставляются гранты стартапам и ИИ-разработчикам, запускаются программы высшего образования по ИИ и формируются стандарты по ИИ. Кроме того, запущены акселерационные программы, которые позволяют «прокачать» проекты, повысив их эффективность и экономическую привлекательность, проводятся хакатоны по ИИ, которые дают возможность участникам самореализоваться, проверить и развить свои навыки и умения, выиграть денежный приз, а также предусмотрены налоговые льготы для бизнеса, который внедряет решения, связанные с ИИ: компании смогут учитывать расходы на отечественные программы и радиоэлектронное оборудование с коэффициентом 1,5.

Но, очевидно, что нужно двигаться быстрее, изменить и улучшить подход. В этом году будет создан рейтинг ФОИВ по внедрению ими в свою деятельность ИИ.

Минцифры также актуализирует показатели отраслевых стратегий цифровой трансформации и будет отдельно просить добавить те, которые связаны с внедрением технологий ИИ во всех отраслях.

Большая работа сейчас проводится по поиску тех решений, которые нужно развивать для обеспечения замещения зарубежных продуктов, используемых в бизнесе в ключевых отраслях. Минцифры договорилось с Минэкономразвития, что приоритетную поддержку получат те проекты, в которых внедряемые решения содержат ИИ.

Минэкономразвития и Минцифры проработают ряд других мер, направленных на развитие искусственного интеллекта. Совместно с ключевыми игроками отрасли будут определены приоритеты по ИИ и конкретные проекты, с их сроками и результатами реализации.

По оценкам аналитиков, к концу 2021 года объем рынка искусственного интеллекта в России достиг 17 млрд рублей. На сегодняшний день уже более 300 ИИ-компаний-разработчиков получили господдержку. Запущен первый в стране инструмент грантовой поддержки разработчиков открытых библиотек в сфере ИИ. Кроме того, создано 6 опорных исследовательских центров в области искусственного интеллекта на базе ведущих вузов и научных организаций России - это Высшая школа экономики, Сколковский институт науки и технологий, ИСП РАН, МФТИ, ИТМО, Иннополис. Индустриальными партнёрами этих центров выступают такие крупнейшие компании, как Яндекс, Сбербанк, Газпром нефть, Почта России, Сибур, Аэрофлот и другие. Также более 60 регионов России запустили образовательные программы по искусственному интеллекту для учащихся 3-11-х классов, а в 20 российских вузов открыт приём на магистерские программы по ИИ в 2022 году.