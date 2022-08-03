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3 августа 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Тюмень
«Россети Тюмень» завершили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работы на электрической подстанции, питающей объекты крупнейшего газотранспортного предприятия страны – «Газпром трансгаз Югорск». Энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание 22 единиц основного оборудования высоковольтной ПС «Новокомсомольская». Стоимость проведенных мероприятий составила свыше 600 тысяч рублей.
Энергетики выполнили ремонт открытого распределительного устройства, 2 силовых трансформаторов и 6 разъединителей 110 кВ. Техническое обслуживание прошли 2 масляных выключателя, 6 трансформаторов тока и оборудование собственных нужд подстанции. Кроме того, специалисты компании заменили порядка полтонны трансформаторного масла, которое отправили на очистку и регенерацию для повторного использования.
Газотранспортная система «Газпром трансгаз Югорск» является самой крупной в России. Ежегодно компания транспортирует около 500 млрд кубометров газа. В последние годы предприятие не только разрабатывает, но и осваивает новые месторождения газа в Югре.
Увеличение добычи усиливает нагрузку на энергетическую систему и повышает требования к ее надежности. Плановые мероприятия «Россети Тюмень» на подстанции 110 кВ «Новокомсомольская» повысили надежность электроснабжения объектов, осуществляющих транспортировку газа в европейскую часть России и страны ближнего и дальнего зарубежья из месторождений Западной Сибири.
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