«Россети Тюмень» завершили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работы на электрической подстанции, питающей объекты крупнейшего газотранспортного предприятия страны – «Газпром трансгаз Югорск». Энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание 22 единиц основного оборудования высоковольтной ПС «Новокомсомольская». Стоимость проведенных мероприятий составила свыше 600 тысяч рублей.

Энергетики выполнили ремонт открытого распределительного устройства, 2 силовых трансформаторов и 6 разъединителей 110 кВ. Техническое обслуживание прошли 2 масляных выключателя, 6 трансформаторов тока и оборудование собственных нужд подстанции. Кроме того, специалисты компании заменили порядка полтонны трансформаторного масла, которое отправили на очистку и регенерацию для повторного использования.

Газотранспортная система «Газпром трансгаз Югорск» является самой крупной в России. Ежегодно компания транспортирует около 500 млрд кубометров газа. В последние годы предприятие не только разрабатывает, но и осваивает новые месторождения газа в Югре.

Увеличение добычи усиливает нагрузку на энергетическую систему и повышает требования к ее надежности. Плановые мероприятия «Россети Тюмень» на подстанции 110 кВ «Новокомсомольская» повысили надежность электроснабжения объектов, осуществляющих транспортировку газа в европейскую часть России и страны ближнего и дальнего зарубежья из месторождений Западной Сибири.