Сегодня в России, как и в других странах, активно идет процесс цифровизации энергетики. Одним из ее элементов является внедрение в сетевом комплексе цифровых измерительных трансформаторов. Они позволяют обеспечить надежность работы энергосистемы и повышают точность учета электроэнергии.

Обучение по новой программе, разработанной Центром НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» на базе НИУ МЭИ при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ, могут пройти инженерные работники сетевых и генерирующих компаний, крупных потребителей электроэнергии.

«Курсы помогают внедрять в производство инновационные российские технологические решения, превосходящие зарубежные аналоги. Особенность курсов в четком фокусе на практическую подготовку инженеров», — отметил директор департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных программ Станислав Нисимов.

Обучение уже прошла группа из 30 сотрудников Группы «Россети». Программой могут воспользоваться как специалисты организаций, уже использующих оборудование «Профотек», так и сотрудники предприятий, где оно только планируется к установке.

Программа предназначена для трех категорий специалистов: инженеры-проектировщики, сервисные инженеры и инженеры по обслуживанию измерительных устройств. Инженеры-проектировщики учатся интегрировать цифровые трансформаторы тока и напряжения в проектную документацию энергообъекта, сервисные инженеры обучаются ремонту и наладке цифровых трансформаторов, а инженеры по обслуживанию измерительных устройств учатся настраивать прием измерений от цифровых трансформаторов конечными устройствами. Обучение по каждой из траекторий длится 72 часа.

«Программа позволяет получить весь спектр навыков работы с цифровыми оптическими трансформаторами компании „Профотек“, всесторонне оценить их преимущества и принять взвешенное решение о внедрении на предприятии», — подчеркнул заместитель генерального директора АО «Профотек» Давид Кишиневский.

В перспективе внедрение оптических измерительных трансформаторов позволит обеспечить качественно новый уровень измерений и приблизит электроэнергетику к переходу на технологии Smart Grid.

АО «Профотек» (портфельная компания АО «РОСНАНО») с 2010 года занимается разработкой и производством продукции: электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения. На сегодняшний день компания «Профотек» является единственным российским производителем, обладающим собственной технологией и полным циком производства данной продукции. Измерительные оптические трансформаторы производства «Профотек» использованы при строительстве энергообъекта высокого класса напряжения — ПС 500 кВ «Тобол», применены на Волховской ГЭС, объектах электроснабжения компании «Транснефть» (на двух подстанциях 110/10 кВ). Партнерами компании на международном рынке стали швейцарская компания Condis и португальская корпорация EFACEC.

Подробнее о компании — www.profotech.ru