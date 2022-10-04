«Россети Тюмень» завершили модернизацию линии электропередачи 110 кВ «Янга-Яха – Городская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Воздушная линия протяженностью 6,9 километров участвует в энергоснабжении второго по численности населенного пункта региона – города Ноябрьск. Стоимость инвестпроекта составила 2,4 млн рублей.

Для защиты воздушной линии от высоких ветровых нагрузок – порывы ветра в ЯНАО могут достигать 30 м/с – «Россети Тюмень» оборудовали 25 опор спиральной арматурой. Применение спиральной арматуры позволяет практически полностью исключить обрывы проводов по причине виброизноса. Кроме того, на энергообъекте установлено 150 многочастотных гасителей вибрации – виброзащитные устройства предохраняют провода от повреждений при колебаниях, вызванных ветровыми и гололедными нагрузками. Новое оборудование отечественного производства устойчиво к перепадам температур и коррозии, а также обладает высокой прочностью и повышенным сроком службы – более 30 лет. Все работы выполнялись без ограничения электроснабжения потребителей.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергокомплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к осенне-зимнему периоду. При проведении работ используются технические решения, адаптированные к особенностям северного региона. Благодаря модернизации ЛЭП 110 кВ «Янга-Яха – Городская» энергетики повысили надежность электроснабжения более 100 тысяч жителей города Ноябрьск, а также социально значимых объектов, среди которых 14 школ, 22 детских сада, перинатальный центр и больничный комплекс.