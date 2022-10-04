Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами по предложениям бизнес-сообщества подготовило 9 новых мероприятий по совершенствованию регуляторной среды, которые должны позволить сократить срок строительства промышленных объектов на 90 дней. Изменения внесены в «дорожную карту» инициативы социально-экономического развития «Реинжиниринг правил промышленного строительства». Соответствующее распоряжение Правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Реализация этих инициатив позволит бизнесу разрабатывать обоснование безопасности в рамках технического перевооружения опасного производственного объекта (ОПО), не внося изменение в проектную документацию. Кроме того, можно будет воспользоваться экспертным сопровождением оценки соответствия разделов проектной документации объекта капитального строительства техническим и иным требованиям при строительстве, что повысит качество подготовки проектной документации и снизит число отрицательных заключений. Также 3 новых мероприятия касаются совершенствования документов по стандартизации в сфере промышленного строительства.

Для сокращения сроков строительства и повышения качества проектной документации будут подготовлены разъяснения возможности внесения главным инженером проекта изменений в проектную документацию и выделения отдельных этапов строительства объектов капитального строительства без проведения повторной экспертизы проектной документации.

Минэкономразвития России ведет работу по реализации этой инициативы с 2021 года. На сегодняшний день принят 21 нормативный правовой акт, направленный на снятие административных барьеров в промышленном строительстве. В целом инициатива позволит снизить финансовые и временные затраты бизнеса на создание промышленных производств на территории России к 2030 году на 40 % и 20 % соответственно (в сравнении с 2020 г.).