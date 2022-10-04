Фото: Росавтодор

Работы на первых двух этапах третьей очереди общей протяженностью почти 9 км стартовали в 2019 году, сейчас дорожники приступили к завершающему третьему этапу (с 31-го по 34-й км). Итогом станет разделение потоков автотранспорта по федеральным и региональным маршрутам Ростов – Баку и Ахмат-Юрт – Ойсхара.

В рамках третьего этапа работ построят 4 км автодороги IБ категории, возведут две транспортные развязки близ Нойбера и три путепровода. Для пропуска дождевых вод, под дорогой устроят восемь водопропускных труб общей протяженностью 300 м. Сейчас дорожники ведут работы по снятию растительного слоя, после чего приступят к переустройству коммуникаций и устройству путепроводов. Параллельно на других этапах устраивают дорожную одежду и транспортные развязки близ Ахмат-Юрта, а также ведут земляные работы. На объекте задействовано порядка 150 дорожных рабочих и 70 единиц спецтехники.

«Ежедневно по Гудермесу проезжает порядка 30 тысяч автомобилей. Строительство объездной освободит городские улицы от транзитного транспорта и также повысит уровень безопасности участников движения. Увеличится пропускная способность участка трассы Р-217, чей маршрут обеспечивает транспортную связь России со странами Закавказья», – отметил Александр Лукашук, начальник ФКУ Упрдор «Кавказ».

Комфортное вождение будет обеспечено как в дневное, так и в ночное время. Для этого на транспортных развязках и путепроводах устроят электроосвещение, на всем протяжении объекта разделят встречные потоки бетонным ограждением с противоослепляющими экранами. Кроме того, дорожники установят краевое металлическое ограждение с катафотами, новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика с высоким уровнем светоотражения.

Важно отметить, что дорожники ведут работы с соблюдением экологических норм, к финишу работ осуществят компенсационную высадку деревьев в пределах полосы отвода, а также посев многолетних трав на откосах насыпи.

Участок объездной дороги с четырьмя полосами движения в составе федеральной трассы Р-217 «Кавказ», Обход города Гудермеса (с 27-го по 34-й км) полностью введут в строй в 2024 году. Объект входит в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети». После ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году общая протяженность автодороги Р-217 «Кавказ» в обход Гудермеса составит 36 км.

*** Напомним, что в 2015 году движение открыли по первой очереди объездной дороги протяженностью около 15 км, а в конце 2019-го работы завершили на 12-километровой второй очереди.