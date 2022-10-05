Власти Воронежской области создали в регионе новый промышленный парк "Подгоренский", в котором планируется привлечь более 12 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, размещенном на портале Воронежской области в среду.

"Создать на территории Подгоренского района <...> индустриальный (промышленный) парк "Подгоренский", - говорится в документе.

Как уточняется в документе, площадь нового промпарка составит около 45 га. Ранее губернатор Воронежской области сообщал, что власти региона планируют разместить в парке "Подгоренский" 19 резидентов с общим объемом инвестиций свыше 12 млрд рублей, уже заявлены четыре проекта - по переработке известняка, по выращиванию рассады, по мукомольному производству и строительству бетонного завода, их общий объем инвестиций составит 760 млн рублей, будет создано более 120 рабочих мест.

В Воронежской области созданы три государственных индустриальных парка: "Масловский" - на площади 598 га, "Лискинский" - на 262,5 га, "Бобровский" - на 464,3 га и один частный - "Перспектива" - на территории 145,3 га в Новоусманском районе. В 2019 году в регионе создали особую экономическую зону "Центр", где на площади 200 га порядка 20 резидентов построят металлургические, химические, машиностроительные и другие предприятия, заявлен объем инвестиций в размере 26 млрд рублей.