RusCable Live - Двигаемся только вперед. Эфир 7.10.2022

RusCable Insider #284 - FrostLine. Новый бренд FLEXICORE
6 октября 2022, 17:44
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Live, МАРПОСАДКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
Прыгаем в октябрь вместе с прямым эфиром RusCable LIVE! Чем запомнилась прошедшая неделя? Конечно же новостями кабельного и энергетического рынка. В нашей рубрике “Главные новости недели” разберем инфоповоды от “Москабельмет”, “Сегментэнерго”, “Полипластик”, Ассоциация “Электрокабель” и “Ункомтех”.
В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения в рейтинге отраслевых компаний.
Слушайте музыку, отвечайте на вопрос в комментариях и выигрывайте подписку на онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD! Новое задание каждый четверг! Слушайте плейлисты и участвуйте в конкурсе на Kabel.FM! Участвуйте в розыгрыше на странице "Вконтакте"!
Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)
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