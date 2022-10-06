 
Новости портала

RusCable Live - Двигаемся только вперед. Эфир 7.10.2022

RusCable Live - Двигаемся только вперед. Эфир 7.10.2022

6 октября 2022, 17:44
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Live, МАРПОСАДКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
331
Авторы и источники / Правообладателям

Прыгаем в октябрь вместе с прямым эфиром RusCable LIVE! Чем запомнилась прошедшая неделя? Конечно же новостями кабельного и энергетического рынка. В нашей рубрике “Главные новости недели” разберем инфоповоды от “Москабельмет”, “Сегментэнерго”, “Полипластик”, Ассоциация “Электрокабель” и “Ункомтех”.

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения в рейтинге отраслевых компаний.

Также вас ждет наша специальная рубрика "Саундтрек твоего дня" от АО “Марпосадкабель”.

Слушайте музыку, отвечайте на вопрос в комментариях и выигрывайте подписку на онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD! Новое задание каждый четверг! Слушайте плейлисты и участвуйте в конкурсе на Kabel.FM! Участвуйте в розыгрыше на странице "Вконтакте"!

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на удобной вам платформе:

YouTube   |   ВКонтакте    |   Telegram

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета RusCable Live
Другие новости сюжета:
27.05.2022
RusCable Live - Где гарантии развития? Эфир 27.05.2022
30.09.2022
RusCable Live - FLEXICORE – новый бренд LAPP Россия. Эфир 30.09.2022
03.12.2021
RusCable Live - Борьба со злом. Эфир 3.12.2021
30.06.2022
RusCable Live - На страже СОЖ. Эфир 1.07.2022
18.08.2022
RusCable Live - IT-шный кабель. Технологии здесь #Москабельмет 19.08.2022
Другие новости рубрики Новости портала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно