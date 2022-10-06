RusCable Live - Двигаемся только вперед. Эфир 7.10.2022

Прыгаем в октябрь вместе с прямым эфиром RusCable LIVE! Чем запомнилась прошедшая неделя? Конечно же новостями кабельного и энергетического рынка. В нашей рубрике “Главные новости недели” разберем инфоповоды от “Москабельмет”, “Сегментэнерго”, “Полипластик”, Ассоциация “Электрокабель” и “Ункомтех”.

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения в рейтинге отраслевых компаний.

"Саундтрек твоего дня" от Также вас ждет наша специальная рубрикаот АО “Марпосадкабель”

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Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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