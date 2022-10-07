Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» освоил выпуск провода заземления марки «ЗП-16». Производство нового вида продукции организовали на базе дочернего предприятия ООО «Татнефть-Кабель».



Провод «ЗП-16» – это одна многопроволочная медная токопроводящая жила. Для ее изоляции специалисты ООО «Татнефть-Кабель» использовали силанольносшиваемую композицию «Полисил». Этот материал делает провод более стойким к агрессивным средам и ультрафиолету, дает термостабильность при переработке и отличается высокой скоростью остывания при наложении.



Также конструкторский отдел компании разработал специальную оснастку, позволяющую получить необходимые геометрические размеры провода, соответствующие требованию заказчика.



В ходе экспериментов специалисты подобрали необходимые параметры работы кабеля, подходящие температурные режимы эксплуатации. На заключительном этапе разработки провели успешные приемо-сдаточные испытания продукции в рамках заданных технических условий. Кабель успешно эксплуатируется на действующих объектах заказчика.

Дочернее предприятие дивизиона «Система-Сервис» ООО «Татнефть-Кабель» специализируется на производстве нефтепогружного кабеля, обмоточных проводов в пленочной и эмалевой изоляции, трубок для систем капиллярного дозирования химических реагентов в скважину, трубок пазовой изоляции для обмоточных проводов ПЭД.