Кабель судного дня 2. Завод "Кирскабель"
7 октября 2022, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: ТАГРАС, ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ТАГРАС
Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» освоил выпуск провода заземления марки «ЗП-16». Производство нового вида продукции организовали на базе дочернего предприятия ООО «Татнефть-Кабель».
Провод «ЗП-16» – это одна многопроволочная медная токопроводящая жила. Для ее изоляции специалисты ООО «Татнефть-Кабель» использовали силанольносшиваемую композицию «Полисил». Этот материал делает провод более стойким к агрессивным средам и ультрафиолету, дает термостабильность при переработке и отличается высокой скоростью остывания при наложении.
Также конструкторский отдел компании разработал специальную оснастку, позволяющую получить необходимые геометрические размеры провода, соответствующие требованию заказчика.
В ходе экспериментов специалисты подобрали необходимые параметры работы кабеля, подходящие температурные режимы эксплуатации. На заключительном этапе разработки провели успешные приемо-сдаточные испытания продукции в рамках заданных технических условий. Кабель успешно эксплуатируется на действующих объектах заказчика.
Дочернее предприятие дивизиона «Система-Сервис» ООО «Татнефть-Кабель» специализируется на производстве нефтепогружного кабеля, обмоточных проводов в пленочной и эмалевой изоляции, трубок для систем капиллярного дозирования химических реагентов в скважину, трубок пазовой изоляции для обмоточных проводов ПЭД.
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