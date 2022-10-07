В общей сложности в России и дружественных странах удалось найти альтернативу половине технологических элементов, ранее ввозившихся из Европы. Общий процент замещения элементов на сегодняшний день превысил 50%.

На линиях выпуска готовой продукции ведущий российский компаундер полностью перешел на отечественные фильеры, гильзы, вставки, проставки и некоторые другие типы оборудования. Системы сушки и охлаждения, дозирования, грануляции, а также электродвигатели, ранее поставлявшиеся из Евросоюза, теперь также закупаются в России или ввозятся из дружественных стран.

«Отрасль компаундирования пластмасс в России всегда была зависима от импорта оборудования из Европы – ввозилось до 90 %. Это создавало существенные риски как для самих компаундеров, так и для потребителей. В полной мере осознавая эти риски, в 2018 году мы начали программу импортозамещения – искали и внедряли российские аналоги b при техническом перевооружении элементной базы? и на новом производстве в Саратовской области», – комментирует Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Действительно, на одном из самых высокотехнологичных российских предприятий по компаундированию пластмасс – Саратовском заводе полимерных материалов – наряду с уникальным оборудованием KraussMaffei и Brabender установлены отечественные системы растарки Kinetra от «Ориентал Групп», аппараты дозировки и фасовки от «Тензо-М» и другое российское оснащение. Работы по интеграции оборудования проводила также российская компания – ИК «Политехника».

Программу импортозамещения иностранного оборудования, начатую в компании четыре года назад, форсировали весной текущего года, с введением санкций. К началу 2023 года НПП «ПОЛИПЛАСТИК» надеется еще больше нарастить процент технологической оснастки из России и дружественных стран на своих производственных площадках.