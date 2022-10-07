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7 октября 2022, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство
Источник: glava.sakha.gov.ru
В Якутии на федеральной автомобильной дороге «Колыма» полностью завершили асфальтирование дороги на участке Нижний Бестях-Чурапча. Теперь вместо грунтовой дороги здесь качественное покрытие, которое обеспечит безопасный и комфортный проезд в любое время года.
«Это большое событие в истории дорожного строительства нашей республики. Сегодня исполнилась мечта многих поколений жителей Чурапчинского района, всего Заречья. Благодаря поддержке федерального правительства, решениям нашего Президента в последние годы дорожное строительство идёт большими темпами, это особенно важно для такой огромной территории как Якутия. Достижения дорожников напрямую влияют на качество жизни всех якутян», – сказал глава республики Айсен Николаев.
В ходе капитального ремонта дорогу привели к параметрам четвёртой технической категории. Всего с 2019 года заасфальтировали 160 км трассы, 52 км из которых – в этом году.
Вдоль трассы установили новые дорожные знаки, барьерное ограждение, устроили 115 водопропускных труб общей протяжённостью 2 520 погонных метров, нанесли дорожную разметку. На участке дороги также установили стелу – въездной знак на границах Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов.
Ранее на автодороге также установили линии наружного освещения общей протяжённостью свыше 9 км, автобусные остановки и тротуары.
Как добавили в ФКУ Упрдор «Вилюй», готовится проект асфальтирования автодороги на отрезке от Чурапчинского района до Таттинского района с вводом в эксплуатацию до 2025 года.
Как отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, федеральный центр оказывает беспрецедентную поддержку строительству сети дорог в регионах страны, и масштабная работа в этом направлении будет продолжена.
Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Фото Андрея Сорокина
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