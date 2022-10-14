Кабмин выбрал подрядчика для восстановления Крымского моста

"Нижнеангарсктрансстрой" назначен единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года, следует из распоряжения правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста. <...> Определить предельным сроком, на которые заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 г.", - говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что "Нижнеангарсктрансстрой" вправе привлекать соисполнителей при условии, что 50% работ компания выполнит самостоятельно.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей.