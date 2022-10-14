Производство диоксида титана откроют в ТОСЭР "Северск"

Управление государственной экспертизы проектной документации Томской области выдало положительное заключение на создание промышленного производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



Запуск промышленного производства пигментного диоксида титана планируется в 2024 году в городе Северске Томской области, на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК»). Предприятие входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» и является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северск».



Диоксид титана широко используют в химической, косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Метод фторирования был предложен учеными Томского политехнического университета как более экологичный способ производства пигментного диоксида титана по сравнению с хлоридной и сульфатной технологией. В марте 2022 года проект Росатома прошел общественные слушания в Северске для оценки безопасного уровня воздействия на окружающую среду.*

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на создание производственной площадки в ТОСЭР «Северск» были также одобрены экспертами государственной экспертизы Томской области.



Застройщик – ООО «Сибирский титан». Проектная организация – ООО Проектно-производственная фирма «Технические системы»



*Информация подготовлена на основе открытых источников.



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