На Сахалинской ГРЭС-2 введен в работу второй энергоблок

На Сахалинской ГРЭС-2 ПАО «Сахалинэнерго» после завершения ремонтно-восстановительных работ и проведения всех необходимых испытаний введен в работу энергоблок №2 мощностью 60 МВт. Ремонтные работы на энергоблоке завершены в соответствии с ранее утвержденным планом-графиком до начала осенне-зимнего максимума нагрузок.

Второй энергоблок был остановлен 30 апреля 2022 года в результате возгорания, возникшего по причине дефекта маслопровода системы регулирования турбины. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших не было, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

В ходе ремонтных работ сооружения и оборудование станции были очищены от сажи и копоти, проведена тщательная ревизия всех элементов энергоблока, заменены поврежденные элементы. Проведенные испытания подтвердили работоспособность энергоблока в соответствии с нормативными требованиями.

Ввод в работу энергоблока №2 Сахалинской ГРЭС-2 повышает надежность энергоснабжения потребителей Сахалинской области, в том числе при прохождении отопительного сезона 2022-2023 гг.

Сахалинская ГРЭС-2 – вторая по мощности и наиболее современная электростанция на Сахалине. Станция состоит из двух энергоблоков общей мощностью 120 МВт, в качестве топлива использует уголь местных месторождений.

Фото: rushydro.ru