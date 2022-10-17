В 2022 году филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» уже принял на баланс 51 бесхозяйный энергообъект.

Основной объем работ пришелся на Калужские городские электрические сети, в зону ответственности которых добавилось 30 объектов электроэнергетики. Также в собственность филиала переданы электроустановки, находящиеся на территориях Людиновского, Тарусского, Хвастовичского, Жуковского, Перемышльского и Мещовского районов Калужской области. Всего в 2022 году к объектам «Калугаэнерго» добавится около 230 бесхозяйных энергообъекта.

Выявление бесхозяйных объектов электроэнергетики, как правило, происходит при проведении инвентаризации собственных электросетевых объектов, планового технического обследования, а также в ходе устранения возникших аварийных ситуаций. Оформление их в собственность филиала позволяет энергетикам в плановом порядке проводить работы по ремонту и реконструкции.

«Принимая на баланс бесхозяйные энергообъекты, филиал «Калугаэнерго» выполняет основные задачи, возложенные на энергетиков – безопасное обслуживание электросетей и обеспечение надежным и качественным электроснабжением потребителей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.

Ознакомиться с информацией по консолидации объектов электросетевого хозяйства можно на сайте компании в разделе «Потребителям» https://mrsk-cp.ru/for_consumers/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/obshchaya-informatsiya/ или по телефону единого Контакт-центра 8-800-220-0-220.