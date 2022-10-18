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В иркутском поселке Маркова построят школу за 2,5 млрд рублей

В иркутском поселке Маркова построят школу за 2,5 млрд рублей

18 октября 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Иркутской области начинается строительство общеобразовательной школы на 1550 учащихся в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования, сообщает RosTender.info.

Участок под строительство выделен в микрорайоне Березовый. Здание школы будет состоять из двенадцати блоков разной этажности. Семь из них будут выделены под обучение, два – для занятий спортом. Также предусмотрен пищеблок, центральный блок и блок для актового зала.

Подрядная организация определится по итогам открытого конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до второго ноября, с победителем заключат контракт на 2,5 млрд рублей. Школа будет введена в эксплуатацию к концу 2024 года.

Источник: Ростендер

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