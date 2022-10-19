Специалисты Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» полностью выполнили запланированный годовой ремонтной программой объем работ по подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. На ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Ленинградском, Староминском, Щербиновском, Ейском и Кущевском районах Краснодарского края направлено более 218 млн рублей.

Энергетики повысили надежность работы 71 высоковольтного питающего центра и порядка 1 150 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. В числе ключевых энергообъектов, на которых проведены ремонт и комплексное техническое обслуживание, высоковольтные подстанции «Червонная», «Ленинградская», «Моревская», «Старощербиновская», «Ясенская», «Кущевская», «Щербиновский свиносовхоз» и «Ейск».

Для обеспечения безопасного функционирования электросетевого комплекса в период неблагоприятных погодных явлений специалисты Ленинградских электросетей расчистили порядка 77 га просек вдоль трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Это необходимо для предупреждения нарушений в работе энергообъектов из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды и высоких ветровых нагрузок.

Выполненные технические мероприятия позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение более 340 тыс. человек, проживающих в северных районах Краснодарского края.