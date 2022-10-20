Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел специальный оперативный Штаб, где обсуждалась реализация дополнительных мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756, Игорь Маковский поручил ввести в 12 филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» особый режим работы. Напомним, ранее такой режим уже был введен в 4 регионах ЦФО.

Специалисты филиалов Обществ полностью готовы к проведению возможных аварийно-восстановительных работ. Выполнена полная мобилизация сил и средств, в круглосуточном режиме осуществляется дежурство руководителей производственных подразделений, непрерывный контроль энергообъектов, а также реализуются дополнительные мероприятия по обеспечению противодиверсионной и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса.