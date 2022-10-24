На реконструкцию водопровода в Усть-Ордынском выделят 350 млн

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области пройдет реконструкция водопровода в поселке Усть-Ордынский, сообщает RosTender.info.

Подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации и строительно-монтажными работами, определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до девятого ноября, с победителем заключат контракт на 350 млн рублей.

Ожидается, что работы завершатся к концу 2024 года. Предусмотрена реконструкция водовода, внутрипоселковых водопроводных сетей по улицам Хантаева и Ербанова, контррезервуаров и водозабора.

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