В Министерстве строительства и ЖКХ РФ прошло совещание по развитию туристической инфраструктуры Сахалинской области под председательством Главы Минстроя России Ирека Файзуллина при участии Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергея Суханова.

В Сахалинской области за 9 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 274,2 тыс. кв. метров жилья, что составляет 85,4% от заявленного на год плана. В регионе ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции водозабора в с. Горнозаводск в рамках федерального проекта «Чистая вода». Также продолжаются работы на 9 объектах по федпроекту «Формирование комфортной городской среды», всего с начала года построено 14 таких объектов. Кроме того, в Южно-Сахалинске реализуется проект комплексной реконструкции аэропорта (Хомутово) им. А.П. Чехова с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

«Регион активно развивается и использует все предоставленные инструменты для создания необходимой инфраструктуры и улучшения жизни граждан. В Сахалинской области есть потенциал для развития туризма и запуска новых объектов туриндустрии, реализация которых позволит создать комфортные условия для отдыха. Многие проекты уже сегодня рассматриваются с целью их дальнейшей реализации», - отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Так, на территории Сахалинской области в настоящее время ведется разработка мастер-плана развития туристской территории «Горный воздух», в отношении которого подготовлено техническое задание на его разработку. В рамках разработки мастер-плана туристской территории «Горный воздух» Правительством Сахалинской области сформирована дорожная карта по переводу земельного участка из лесного фонда в категорию, подходящую для целей мастер-планирования и реализации туристических проектов.

«Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на юге Сахалина - лучший горнолыжный курорт на Дальнем Востоке России и один из ведущих в стране. В его составе 19 трасс различных категорий сложности общей протяженностью 35 километров. Ежегодно количество туристов, приезжающих на «Горный воздух», возрастает на 20 процентов. Зимой 2021-22 годов курорт посетило более 240 тысяч человек. Сегодня вопрос развития объекта туристической инфраструктуры Сахалина - курорта «Горный воздух» является одним из ключевых. Областное правительство рассчитывает, что до конца 2025 года комплекс будет включать в себя 25 трасс общей протяженностью 60 километров», - заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что в сентябре 2021 года между Туризм.РФ и Сахалинской областью заключено соглашение о взаимодействии и сформирована постоянно действующая рабочая группа.