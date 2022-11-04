ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет с Днем народного единства

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем народного единства!

Сегодня - один из главных государственных праздников нашей страны. Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей, напоминает нам о подвигах наших предков, о героических событиях минувших дней.

С каждым годом мы все ответственнее подходим к пониманию этого дня. Ведь сегодня именно от нас, от нашего умения объединять усилия, от нашего взаимопонимания, взаимного уважения и сплоченности зависит настоящее и будущее нашей страны, процветание России.

От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько знаний и сил приложат для процветания родной страны. Сегодня консолидация всех россиян, гордость за свою страну помогают нам строить новую Россию. Мы осознаем себя гражданами сильного, свободного и могущественного государства, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее.

От всей души желаем счастья и благополучия, жизненной стойкости и оптимизма, плодотворной созидательной деятельности на благо Родины!