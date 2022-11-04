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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет с Днем народного единства

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет с Днем народного единства

4 ноября 2022, 09:00
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем народного единства!
Сегодня - один из главных государственных праздников нашей страны. Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей, напоминает нам о подвигах наших предков, о героических событиях минувших дней.
С каждым годом мы все ответственнее подходим к пониманию этого дня. Ведь сегодня именно от нас, от нашего умения объединять усилия, от нашего взаимопонимания, взаимного уважения и сплоченности зависит настоящее и будущее нашей страны, процветание России.
От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько знаний и сил приложат для процветания родной страны. Сегодня консолидация всех россиян, гордость за свою страну помогают нам строить новую Россию. Мы осознаем себя гражданами сильного, свободного и могущественного государства, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее.
От всей души желаем счастья и благополучия, жизненной стойкости и оптимизма, плодотворной созидательной деятельности на благо Родины!

Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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Эта новость часть сюжета Подольсккабель: энергия нефтедобычи
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