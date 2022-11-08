Рис.2 Коронные разряды в месте загрязнения или порыва отдельных проводников в проводе

Энергетики используют ультрафиолетовую камеру для дистанционного мониторинга высоковольтных линий и подстанций. В 2022 году такой вид контроля позволил выявить и устранить дефекты на подстанциях Симферополь и Севастополь, таким образом специалисты ГУП РК «Крымэнерго» предотвратили возникновение аварий.

ГУП РК «Крымэнерго» обслуживает 5800 км высоковольтных линий электропередачи, в том числе более 1000 км магистральных ЛЭП. Предприятие в соответствии с планом выполняет мероприятия для поддержания сетей в исправном техническом состоянии. Но поскольку часть линий построена более 40 лет назад и степень износа превышает 60 %, затраты на обслуживание составляют существенную долю от эксплуатационных расходов.

Сократить производственные траты без ухудшения технических характеристик можно, зная текущее состояние оборудования. С 2022 года для оценки состояния линий электропередачи энергетики используют ультрафиолетовую (УФ) диагностическую камеру - наиболее эффективный инструмент для обнаружения мельчайших повреждений изоляции линий. Он позволяет локализовать проблемные участки, оценить необходимость и масштаб ремонта, а также определить степень старения и остаточный ресурс электрооборудования. Мониторинг проводится бесконтактно, его можно выполнять на действующем оборудовании без отключения, что позволяет гарантировать безопасность персонала и обеспечить высокую производительность труда. За смену специалист может проверить 60-70 км линий, и в течение года энергопредприятие диагностирует таким образом все участки высоковольтного электрохозяйства.

Для повышения эффективности работники ГУП РК «Крымэнерго» проводят УФ-обследование совместно с тепловизионным контролем, что позволяет инспектировать практически любое оборудование, существенно минимизирует риск аварийных отключений, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Рис.1 Коронные разряды в месте ослабленного аппаратного зажима провода.



