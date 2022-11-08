28 миллионов рублей было направлено на модернизацию подстанции 110/6 кВ «АКЗ» филиала компании «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» в рамках инвестиционной программы.

Кузбасские энергетики заменили устаревшие коммутационные аппараты на современные элегазовые выключатели, это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

«Новое оборудование обладает высокими показателями эксплуатационной надежности и управляется в автоматическом режиме, его использование позволяет снизить аварийность в сетях и сократить сроки восстановления электроснабжения. Помимо этого, элегазовые выключатели способствуют снижению вредного воздействия энергообъектов на окружающую среду, - прокомментировал Сергей Тараданов, заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Подстанция «АКЗ» является ключевым поставщиком электроэнергии для градообразующих инфраструктурных объектов Кемерова, которые обслуживаются смежной электросетевой компанией, в том числе систем водоотведения и очистных сооружений канализации правобережной части города. От энергообъекта запитаны и несколько садоводческих товариществ. Кроме того, от подстанции «АКЗ» идет транзит электроэнергии на крупнейшее угледобывающие предприятие региона – разрез «Кедровский».

«Новое оборудование позволит исключить возможность отключения шахтовых и карьерных линий при возможных технологических нарушениях на подстанции, - рассказал Евгений Носорев, начальник городского района электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС». - Подстанция построена в начале 1980-х годов. Система «отделителей – короткозамыкателей» - решение советского времени. Сегодня это оборудование морально устарело. Установка элегазовых выключателей существенно сократит расходы на эксплуатацию, повысит надежность и быстродействие релейной защиты, что, в свою очередь, станет гарантом надёжного и бесперебойного электроснабжения наших потребителей».

Россети Сибирь продолжают реализацию инвестиционной программы. До конца года энергетики модернизируют еще несколько крупных энергообъектов в Кузбассе.