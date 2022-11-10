Комплексный производитель и поставщик российского электротехнического рынка – TDM ELECTRIC – намерен увеличить выпуск продукции в линейке строительно-монтажных инструментов для профессиональных монтажников, а также широкого назначения до 2,5 млн штук в год.

С 8 по 11 ноября в московском «Экспоцентре» компания TDM ELECTRIC принимает участие в самом масштабном проекте инструментальной отрасли – выставке MITEX-2022. В этом году на выставке представлены 300 компаний-экспонентов из 6 стран мира и ожидается более 10 000 специалистов-посетителей.

«Это одно из значимых мероприятий – важная составляющая нашей производственной ниши среди основных игроков рынка. Для профессионалов строительно-монтажного сегмента TDM ELECTRIC представляет более 30 новинок своей продукции, -- говорит директор по маркетингу компании Дмитрий Соловьев. -- В этом году под брендом TDM ELECTRIC было произведено более 2 млн единиц продукции. Мы увеличили ассортимент по сравнению с 2021 годом в 1,3 раза, в следующем году мы ожидаем увеличения отпуска инструментальной продукции в наши дистрибьюторские сети на 35%».

«В рамках выставки мы представляем концепцию электротехнического бренда для профессионалов: наши стандарты качества выпускаемой основной продукции и комплектующих изделий, гибкой и умеренной ценовой политики с российскими дистрибьюторами по всей стране, индивидуального клиентского сервиса для конечного потребителя», - подчеркнул Дмитрий Соловьев.

Многие новинки, которые появятся в 2023 году в ассортименте инструментальной продукции TDM ELECTRIC будут представлены на предстоящей выставке MITEX-2023. Это широкий спектр электромонтажного и слесарного инструмента, электроинструмента и оснастки, средств для работы с кабелем, измерительного оборудования, систем хранения и необходимых аксессуаров.

На сегодняшний день рынок инструментов в России насыщен и стабильно растет, что преимущественно связано с увеличением объемов строительства. Конкурентные преимущества производители инструмента получают за счет постоянного повышения качества своего товара, отмечают аналитики. Согласно анализу FMI (Future Market Insights), ожидается, что глобальный рынок производства ручных строительно-монтажных инструментов вырастет на 3,9% до 2031 г.

Растущие темпы строительной отрасли требуют не только рабочих знаний, но и оснащения современным и производительным инструментом, который должен отвечать критериям безопасности, сводящими к минимуму риски возникновения опасных для жизни ситуаций. Тренд мирового рынка – повышение эргономики моделей – позволяет ускорить рабочий процесс и сделать его в разы эффективнее. В дополнительной комплектации потребитель имеет под рукой все необходимое для комфортной эксплуатации, и ему не нужно затрачивать дополнительное время на подбор подходящих насадок -- все необходимые элементы идут в комплекте.

«Сейчас имеются достойные производители, обеспечивающие лучшее соотношение стоимости и качества. Ярким примером является компания TDM ELECTRIC. Это давние партнёры нашей Группы компаний «ПрофЭлектро», проверенные временем. Благодаря сотрудничеству с ними, мы не раз получали благодарственные отзывы от клиентов. Прямые поставки без посредников позволяют нам избегать попадания подделок в продажу, а также устанавливать справедливую стоимость, согласованную с производителем», -- отмечают партнеры компании TDM ELECTRIC.

TDM ELECTRIC - крупнейший российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 15 000 позиций. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности.

В 2019 году в собственность был приобретён Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ), что позволило TDM ЕLECTRIC стать торгово-производственной компанией полного цикла. Общий оборот холдинга за 2021 год составил 13,46 млрд рублей. Численность сотрудников 1050 человек, более 400 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции.