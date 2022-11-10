В ERSO University прошла лекция о новинках в производстве

RusCable Insider 288 - Обновление Xinming
10 ноября 2022, 14:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ERSO, АФК СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника
Источник: ERSO
Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета посетили лекцию «Перспективы применения цифровых решений на трансформаторном заводе холдинга ERSO». Спикер — кандидат технических наук Павел Хлюпин, рассказал присутствующим о технологиях, которые внедряются на производственных площадках ERSO.
В их числе производство цифровых трансформаторов, автоматизация сборки небольших агрегатов, машинное зрение для контроля качества, создание цифровых двойников, роботизированные колесные платформы для транспортировки оборудования, роботы-сварщики, виртуальная и дополненная реальность.
После лекции для учащихся вуза была организована экскурсия на производство.
«Мне понравилась и лекция, и завод, — поделился впечатлениями студент УГНТУ Михаил Федулов. — Я здесь уже второй раз. Впервые был около двух лет назад и лишь мельком видел производство. В плане технологий и современности завод сильно выигрывает у других производственных предприятий, где я бывал».
ERSO — ведущий электротехнический холдинг, ориентированный на комплексное оснащение и реализацию проектов нового строительства, реконструкцию и модернизацию объектов энергетики (входит в Группу АФК «Система»).
В состав холдинга входят несколько производственных площадок, собственные проектный и научно-исследовательский институты, конструкторское бюро, сервисные и испытательные центры.
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