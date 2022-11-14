Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» воспользовалась таможенными преференциями, которые она получила благодаря статусу резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». На своей промышленной площадке в Печатниках предприятие организовало зону таможенного контроля. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Производитель электрогрузовиков станет одним из первых десяти резидентов, организовавших в ОЭЗ «Технополис Москва» зону таможенного контроля. Для компаний-резидентов действуют нулевые ставки таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья. В прошлом году такие зоны открыли пять резидентов столичной ОЭЗ и получили налоговую выгоду в 143 миллиона рублей. В этом году преференцией воспользовались еще четыре резидента», – рассказал Владислав Овчинский.

Научно-инновационный таможенный пост Московской областной таможни проинспектировал объект и подтвердил его соответствие установленным требованиям. Зона таможенного контроля (ЗТК) «Электромобили Мануфэкчуринг рус» занимает более 800 квадратных метров. Она оборудована в двух цехах – электротехническом и цехе металлообработки. Эти производственные комплексы имеют основные и запасные выходы, оснащенные информационными системами контроля доступа и сигнализацией, искусственное и аварийное освещение, систему видеонаблюдения, трансляция с которой выведена в таможенный орган, а также системы вентиляции, пожаротушения, оповещения. Также ЗТК имеет специальное ограждение, исключающее бесконтрольный доступ к размещенным внутри нее товарам.

«Управляющая компания ОЭЗ Москвы оказывает консультативную и организационную поддержку предприятиям, планирующим использовать свободную таможенную зону. Резидентам поясняют требования Федеральной таможенной службы Российской Федерации, помогают сформировать пакет документов и получить разрешение на применение льгот. Стандартный срок его выдачи с момента подачи заявки – не более четырех месяцев», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

После получения разрешения на применение процедуры свободной таможенной зоны компания получит приказ от федеральной таможенной службы о возможности применения льготной таможенной процедуры на территории ОЭЗ. Это позволит сократить издержки при ввозе высокотехнологичного оборудования и снизить себестоимость электрогрузомобиля.

«Производство электрогрузовиков ориентировано на максимальное применение российского сырья и комплектующих. Но для комплектации производственных линий частично требуется импортное оборудование. Всего будет установлено порядка 30 единиц оборудования, включая сварочные, токарные, фрезерные станки, в том числе многоосевые высокотехнологические металлообрабатывающие станки, установки лазерной резки и участки производства электродвигателей. Также в электротехническом цехе будет располагаться линия монтажа электротехнических плат. Нулевые ставки пошлин и НДС снизят затраты на оборудование примерно на треть. Предполагаемая экономия составит порядка 150 миллионов рублей», – отметил генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин.

Фото: technomoscow.ru