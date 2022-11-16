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Предприятие по производству электроники построят в Лианозово

Предприятие по производству электроники построят в Лианозово

16 ноября 2022, 16:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы

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В Лианозово построят предприятие по производству электроники. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: вблизи ул. Илимская, вл. 5, корп. 2 (СВАО)», - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводятся в материале, принятое решение позволит разметить на рассматриваемом земельном участке площадью около 0,34 га сборочное производство электротехники. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить больше 3 тыс. 140 кв. м.

«Инвестор ООО «Криница-М» планирует вложить в реализацию проекта 250 млн руб. Кроме того, на производстве предусмотрено 70 новых рабочих мест», - рассказала Анастасия Пятова.

В настоящее время земельный участок свободен от застройки, заключили в пресс-службе.

Источник: Информационный Центр Правительства Москвы

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