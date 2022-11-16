На Приморской ГРЭС генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын провел второе заседание координационного штаба по модернизации электростанции. По результатам первого за два прошедших месяца удалось ускорить темпы работ на первом и восьмом энергоблоках. В этот раз участники встречи, а это около двух десятков исполнителей работ и поставщиков материалов, уделили внимание срокам поставок оборудования, предстоящей пуско-наладке первого энергоблока и выводу в модернизацию следующих энергоблоков — №5 и №9.

На втором координационном штабе присутствовали руководители компаний-поставщиков материалов и оборудования, а также исполнители работ — генподрядчик «СибирьЭнергоМонтаж», «ДУКП Приморский», «Декор», «Сибтехэнерго», «АРМУ», «Аскинтех», «Промэнергомонтаж», «Гидромонтаж», «Промстрой», «Уралэнергоремонт», «Калужский турбинный завод», проектно-инженерный центр «УралТЭП». Участники штаба внесли корректировки в сроки поставок недостающих материалов и оборудования, уделили внимание предстоящей пуско-наладке первого энергоблока, а также планируемым ремонтам главных производственных корпусов. Их будут приводить в порядок одновременно с восстановлением генерирующего оборудования.

Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании:

«Смысл нашего координационного штаба — своевременное выявление проблем с выполнением графика. На первом энергоблоке у меня на особом контроле работы на турбине, поставки, в том числе контрольно-измерительных приборов. На восьмом — электрофильтр. Мы постараемся до нового года привезти по максимуму все оборудование, чтобы не останавливать работу в праздники».

На энергоблоке №8 сейчас установили воздухоподогреватели, начали монтировать экраны топки котла. Готовят к установке дымососы, пароперегреватели, воздуховоды, пылепроводы и пылеконцетраторы. На турбине запланирован монтаж ротора низкого давления и деталей проточной части цилиндра низкого давления, а также системы регенерации. На месте ранее демонтированных скрубберов растет фундамент под электрофильтр. Началась сборка газоочистного оборудования, которое улучшит экологические показатели электростанции. На энергоблоке №1 мощностью 110 МВт специалисты также приступили к монтажу нового оборудования — воздухоподогревателей и водяных экономайзеров. Готовят к замене дымососы, короба горячего воздуха. Идет ремонт газозаборных шахт, пылесистем, коробов холодного воздуха и горелочных устройств. На турбине начался ремонт цилиндра высокого давления и модернизация цилиндра низкого давления с заменой ротора и диафрагм.

В настоящее время на модернизации задействовано около 500 человек. Компании ежедневно наращивают численность персонала, чтобы успеть завершить реконструкцию энергоблока №1 к марту 2023 года, а энергоблока №8 — к маю. Также специалисты приступили к проектным работам по модернизации энергоблоков №5 и №9 мощностью 210 МВт и 215 МВт соответственно. На них будут заменены поверхности нагрева котлов, дымососы, роторы и проточные части цилиндров низкого давления, подогреватели низкого и высокого давления, насосное оборудование. Вместо мокрых золоуловителей установят электрофильтры.

Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании:

«Модернизация Приморской ГРЭС является единственно возможным выходом из непростой ситуации, в которой долгое время находилась станция. И последствия этого сейчас очевидны, когда экономика Дальнего Востока развивается, а электроэнергии для этого не хватает, потому что оборудование устарело. И реанимировать его можно только в ходе модернизации. Вместе с повышением культуры производства. И здесь она растет. У меня ощущение, что Приморская ГРЭС стала динамичной».

За десять месяцев 2022 года, семь из которых пришлись на модернизацию, Приморская ГРЭС выработала 4,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 7 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,5 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 36 тыс. человек.