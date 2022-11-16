Генерация и импортозамещение: не только турбины.
16 ноября 2022, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СГК, ПРИМОРСКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Сибирская генерирующая компания
На Приморской ГРЭС генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын провел второе заседание координационного штаба по модернизации электростанции. По результатам первого за два прошедших месяца удалось ускорить темпы работ на первом и восьмом энергоблоках. В этот раз участники встречи, а это около двух десятков исполнителей работ и поставщиков материалов, уделили внимание срокам поставок оборудования, предстоящей пуско-наладке первого энергоблока и выводу в модернизацию следующих энергоблоков — №5 и №9.
На втором координационном штабе присутствовали руководители компаний-поставщиков материалов и оборудования, а также исполнители работ — генподрядчик «СибирьЭнергоМонтаж», «ДУКП Приморский», «Декор», «Сибтехэнерго», «АРМУ», «Аскинтех», «Промэнергомонтаж», «Гидромонтаж», «Промстрой», «Уралэнергоремонт», «Калужский турбинный завод», проектно-инженерный центр «УралТЭП». Участники штаба внесли корректировки в сроки поставок недостающих материалов и оборудования, уделили внимание предстоящей пуско-наладке первого энергоблока, а также планируемым ремонтам главных производственных корпусов. Их будут приводить в порядок одновременно с восстановлением генерирующего оборудования.
Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании:
«Смысл нашего координационного штаба — своевременное выявление проблем с выполнением графика. На первом энергоблоке у меня на особом контроле работы на турбине, поставки, в том числе контрольно-измерительных приборов. На восьмом — электрофильтр. Мы постараемся до нового года привезти по максимуму все оборудование, чтобы не останавливать работу в праздники».
На энергоблоке №8 сейчас установили воздухоподогреватели, начали монтировать экраны топки котла. Готовят к установке дымососы, пароперегреватели, воздуховоды, пылепроводы и пылеконцетраторы. На турбине запланирован монтаж ротора низкого давления и деталей проточной части цилиндра низкого давления, а также системы регенерации. На месте ранее демонтированных скрубберов растет фундамент под электрофильтр. Началась сборка газоочистного оборудования, которое улучшит экологические показатели электростанции. На энергоблоке №1 мощностью 110 МВт специалисты также приступили к монтажу нового оборудования — воздухоподогревателей и водяных экономайзеров. Готовят к замене дымососы, короба горячего воздуха. Идет ремонт газозаборных шахт, пылесистем, коробов холодного воздуха и горелочных устройств. На турбине начался ремонт цилиндра высокого давления и модернизация цилиндра низкого давления с заменой ротора и диафрагм.
В настоящее время на модернизации задействовано около 500 человек. Компании ежедневно наращивают численность персонала, чтобы успеть завершить реконструкцию энергоблока №1 к марту 2023 года, а энергоблока №8 — к маю. Также специалисты приступили к проектным работам по модернизации энергоблоков №5 и №9 мощностью 210 МВт и 215 МВт соответственно. На них будут заменены поверхности нагрева котлов, дымососы, роторы и проточные части цилиндров низкого давления, подогреватели низкого и высокого давления, насосное оборудование. Вместо мокрых золоуловителей установят электрофильтры.
Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании:
«Модернизация Приморской ГРЭС является единственно возможным выходом из непростой ситуации, в которой долгое время находилась станция. И последствия этого сейчас очевидны, когда экономика Дальнего Востока развивается, а электроэнергии для этого не хватает, потому что оборудование устарело. И реанимировать его можно только в ходе модернизации. Вместе с повышением культуры производства. И здесь она растет. У меня ощущение, что Приморская ГРЭС стала динамичной».
За десять месяцев 2022 года, семь из которых пришлись на модернизацию, Приморская ГРЭС выработала 4,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 7 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,5 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 36 тыс. человек.
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