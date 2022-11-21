21 ноября 2022 году на XII Международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» состоялся круглый стол на тему «Сырьевое обеспечение ЯТЦ: тренды развития».

В дискуссии приняли участие представители ведущих российских и зарубежных энергетических и промышленных компаний, научных организаций.

Центральными темами обсуждения стали применение технологий ресурсосбережения, повышения эффективности и экологичности добычи природного урана, использование рецклирования ядерных материалов для сырьевого обеспечения атомной отрасли за счет современных технологий обращения с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) и регенерированным ураном.

Директор по управлению жизненным циклом ядерного топливного цикла и АЭС Госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин представил подход российской атомной отрасли к бережливому использованию ресурсов в атомной энергетике в соответствии с принципами устойчивого развития. При этом российская концепция двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах предполагает внедрение замкнутого ядерного топливного цикла, включающего широкий спектр новых технологий переработки облученного топлива и производства свежего топлива с применением вторичных ядерных материалов – обедненного урана, плутония и регенерированного урана.

Владислав Корогодин отметил, что в открытом ядерном топливном цикле, запасы природного урана на земле составляют только 6% мировых энергоносителей, в то время как при замыкании ядерного топливного цикла потенциал урана в мировой энергетике вырастет до 86% (на долю угля, нефти и газа будет приходиться в совокупности 14%). Он также подчеркнул, что замыкание ЯТЦ будет в полной мере впервые продемонстрировано в 2029 году, когда на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») будет введен в эксплуатацию опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300 и принстационным замкнутым топливным циклом.

Старший вице-президент АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин рассказал о безопасном хранении обедненного гексафторида урана (ОГФУ) в топливном дивизионе Росатома. Он подчеркнул, что хранение ОГФУ в России осуществляется в соответствии с нормативной базой МАГАТЭ и общемировой практикой. Безопасность условий хранения ОГФУ и отсутствие негативного воздействия на окружающую среду и население подтверждена многолетними наблюдениями и многочисленными международными аудитами.

Кроме того, современные технологии деконверсии, то есть обесфторивания ОГФУ позволяют переводить урановые «хвосты» в химически безопасную форму для долгосрочного хранения, а также получать стратегически ценное сырье для топлива «быстрых» реакторов - обедненный уран в форме оксида. В настоящее время на площадке Электрохимического завод в Зеленогорске (АО «ЭХЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Красноярском) строится вторая в России установка по переработке ОГФУ (первая подобная установка действует на ЭХЗ более 10 лет).

В Росатоме разработана Программа обращения с ОГФУ, которая предполагает переход от накопления запасов урановых «хвостов» в форме гексафторида к ликвидации запасов ОГФУ. Эта программа включает как дообогащение «богатых» отвалов, так и тиражирование установок по обесфториванию на других предприятиях топливного дивизиона (АО «УЭХК» в Свердловской области, АО «СХК» в Томской области). В перспективе это позволит сократить площадки хранения ОГФУ с четырех до двух, а к 2057 году – полностью ликвидировать запасы ОГФУ в России.

В своем докладе старший советник Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Филипп Кост представил различные сценарии развития атомной энергетики до 2040 года, отметив общую базовую тенденцию роста рынка на 2,6% ежегодно. Природный уран будет по-прежнему оставаться основным источником обеспечения потребностей мировой атомной энергетики, а доля вторичных источников будет оставаться на прежнем уровне. При этом сырьевые потребности в базовом сценарии развития возрастут на 80%.

Главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром» (Казахстан) Аскар Батырбаев представил видение компании на развитие мирового рынка природного урана. Он отметил, что в последние годы пересмотр роли атомной энергетики в мире стимулировал спрос на урановое сырье. Несмотря на конкуренцию с возобновляемыми источниками, атомная энергетика получает все большую поддержку руководителей государств и населения как надежный источник низкоуглердной электроэнергии. По оценкам НАК «Казатомпром» к 2040 году мощности атомной генерации могут увеличиться на 50% по сравнению с 2020 годом.

Источник: Пресс-служба АО «Техснабэкспорт», Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»