Российская делегация во главе с заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексеем Груздевым приняла участие в 50-м заседании Совета по промышленному развитию ЮНИДО.

В ходе своего выступления Алексей Груздев подчеркнул, что Российская Федерации придает особое значение взаимодействию с ЮНИДО, как ключевой организацией системы ООН по вопросам промышленного развития и уникальной площадкой глобального всестороннего диалога представителей государственной власти, частного сектора, научных и экспертных организаций.

Наше взаимодействие с ЮНИДО направлено на достижение конкретных практических результатов и решение актуальных проблем промышленного развития,

– отметил замглавы Минпромторга России.

Россия остается одним из крупнейших спонсоров ЮНИДО и софинансирует проекты технического содействия и программы странового партнерства в государствах Африки, Латинской Америки, Восточной Европы и Центральной Азии.

«На полях» заседания также состоялась встреча Алексея Груздева с Генеральным директором ЮНИДО Гердом Мюллером. Стороны обсудили такие перспективные направления взаимодействия России и ЮНИДО, как борьба с негативными изменениями климата, вопросы энергоэффективности, повышение производительности труда, «зеленую» экономику, биоразнообразие, водородные технологии, развитие горнодобывающей отрасли и металлургии. Среди других тем переговоров - вопросы деятельности Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Москве и создания Центра промышленных компетенций стран БРИКС на базе ЮНИДО.

Функционал будущего Центра БРИКС отвечает основным приоритетам ЮНИДО – привлечение инвестиций в ключевые отрасли промышленности, трансфер технологий, продвижение продукции на мировые рынки и многое другое. По нашей задумке, Центр станет важной диалоговой площадкой стран БРИКС и ЮНИДО для обмена опытом, компетенциями и лучшими практиками,

– заявил Алексей Груздев.