22 ноября 2022 г. Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») провел круглый стол «Цифровые кооперации в энергетике» в рамках деловой программы XII Международного форума «АТОМЭКСПО-2022» (г. Сочи).



В мероприятии приняли участие как сами представители Росэнергоатома, так и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Белорусской АЭС, компании «Русатом - Цифровые Решения», а также зарубежные гости из Южной Кореи, Египта, Казахстана, Турции. Модератором круглого стола выступил Павел Гонтарев, управляющий директор VK Цифровые технологии (VK Tech).



Участники обсудили ключевые вопросы международной промышленной кооперации, связанные с применением передовых цифровых решений в энергетике и выстраиванием эффективного диалога с партнерами, а также поделились сложностями, которые возникают у них при интеграции цифровых решений в промышленные проекты.



С приветственным словом к участникам обратился заместитель генерального директора – директор Департамента ядерной энергетики МАГАТЭ Михаил Чудаков, который отметил, что МАГАТЭ всегда поддерживает развитие и укрепление глобального сотрудничества в области инноваций и новых технологий как залог создания экологичной и безопасной ядерной энергетики будущего.



В свою очередь Дмитрий Алещенко, начальник Цеха связи Белорусской АЭС, в своем выступлении сообщил, что основными приоритетами цифрового развития в настоящий момент являются аспекты информационной безопасности и импортозамещения, а российский опыт в этих областях является наиболее релевантным и интересным с точки зрения применимости.

Ибрагим Нассар, заместитель генерального директора по ИТ и цифровизации Petrojet, рассказал о комплексных проектах и приоритетных направлениях цифровизации, в том числе, об успешном опыте сотрудничества с компаниями Госкорпорации «Росатом» по проекту строительства АЭС «Эль-Дааба».



Еще одним успешным опытом кооперации считается строительство АЭС «Аккую» в провинции Мерсин на юге Турции. О нем в рамках круглого стола рассказали Танзер Генч, директор по ИТ TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş., и Сергей Емельянов, директор по цифровизации AKKUYU NÜKLEER.



В своем выступлении Танзер Генч отметил, что цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневных процессов строительства АЭС «Аккую», являясь ключевой точкой интеграции технологий, подрядчиков и партнеров, а также мультинациональной команды проекта.

«АЭС «Аккую» – самый большой и самый уникальный проект. Мы одновременно и строим четыре блока, и готовимся к запуску первого блока. Мы анализируем все, что происходит в мире, особенно пристальное внимание уделяя цифровым и инфраструктурным решениям Концерна «Росэнергоатом», чтобы выбрать лучшие из них и адаптировать под свои технические и регуляторные требования», - сказал Сергей Емельянов.

Александр Вибе, генеральный директор «Русатом – Цифровые решения» затронул важную тему корпоративной культуры и управления изменениями как главного фактора успеха в цифровой трансформации промышленности. Он также поделился успешным опытом Росатома в сфере технологических партнерств, приведя в качестве примера сформированный по инициативе Росатома консорциум разработчиков и потребителей CAD/CAE систем, который сможет создать платформу математического моделирования, способную и конкурировать с мировыми аналогами, и опережать их.



Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом», а также куратор цифрового развития Электроэнергетического дивизиона Росатома Сергей Мигалин рассказал о трех ключевых направлениях цифровой трансформации Росэнергоатома:

«Цифровизация для нас – это, во-первых, поддержка безопасной и эффективной эксплуатации оборудования. Во-вторых, для нас сейчас очень важна быстрая и качественная подготовка эксплуатационного персонала для новых станций. И третье важнейшее направление – непрерывное накопление опыта эксплуатации на всем жизненном цикле АЭС. И это всё невозможно без экосистемы доверенных партнерств и глобальной кооперации».



АО «Концерн Росэнергоатом» — одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственная в стране компания, выполняющая функции оператора атомных станций. Основные виды деятельности компании — производство электрической и тепловой энергии атомными станциями, а также эксплуатация ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, осуществляемая в соответствии с требованиями законодательства РФ. В состав Концерна входят 11 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В настоящее время на АЭС России производится порядка 20% от всего объема выработки электроэнергии в России.