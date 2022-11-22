В рамках программы «Русского дома», организованного на выставке Plast Eurasia Istanbul 2022 ведущим российским компаундером НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и Межотраслевым научно-производственным центром (МНПЦ) планируется проведение мероприятий с участием российских дипломатов, турецких СМИ и отраслевых организаций.

Первым значимым событием на стенде станет визит Руководителя отделения Торгового представительства РФ в Стамбуле. Он запланирован на день открытия выставки, 23 ноября.

24 ноября с 10:00 до 11:00 часов на стенде состоится пресс-завтрак для турецких и российских СМИ с участием Президента Союза переработчиков пластмасс (СПП) России Михаила Кацевмана, управляющего партнера НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Андрея Меньшова и руководителя МНПЦ Инны Артёменковой. На встрече журналисты получат актуальную информацию о взаимодействии российской и турецкой отраслей, смогут задать вопросы экспертам.

Также на выставке планируется встреча представителей Российского Союза переработчиков пластмасс СПП и Турецкой ассоциацией переработчиков пластмасс PAGEV. Руководители отраслевых объединений подпишут Меморандум «О взаимодействии, сотрудничестве и обмене информацией».

Напомним, за день до открытия выставки пройдет XV конгресс турецкой индустрии пластмасс, организатором которого выступает PAGEV. В конгрессе примет участие представитель НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Также представитель компании, как активной участницы Союза переработчиков пластмасс, приглашен на церемонию открытия Plast Eurasia Istanbul 2022.

Стенд «Русского дома» на Plast Eurasia расположен в павильоне 9А под номером 930F.

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