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О трудовой династии СПЕЦКАБЕЛЯ написал журнал Москвич Mag

О трудовой династии СПЕЦКАБЕЛЯ написал журнал Москвич Mag

23 ноября 2022, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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Героями статьи стали члены семьи Кузиных – одной из десяти трудовых династий СПЕЦКАБЕЛЯ

Сотрудники кабельного завода «Спецкабель» стали участниками проекта «Династии московской промышленности» Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В его объективе – семьи, которые вносят вклад в развитие экономики столицы России. Чтобы пообщаться с участниками проекта – династией Кузиных – производство «Спецкабеля» посетила редакция «Москвич Mag».

Из статьи журнала можно узнать, что общий стаж на предприятии династии Кузиных составляет более 40 лет. Ее глава – Григорий Кузин пришел на завод в 1999 году простым прессовщиком и за 23 года прошел все позиции от рабочего до начальника цеха. Спустя какое-то время в «Спецкабель» пришла его супруга Татьяна: сначала менеджером продаж, а сейчас работает в отделе снабжения. Их сын Андрей, студент Московского энергетического института, как и отец, начинал на заводе простым рабочим, а после учебы планирует работать здесь по специальности – инженером-технологом.

«Если работа приносит удовольствие, в том числе финансовое, зачем что-то менять? Я еду на работу и не думаю с тоской, что вот сейчас понедельник и мне надо на работу. Я просто знаю, что надо приехать и сделать свое дело. Считаю, что нахожусь на своем месте, и этого достаточно. Мне нравится моя работа и то, что я делаю», – поделился с корреспондентами журнала Григорий Кузин.

Отметим, что вместе с Кузиными на «Спецкабеле» работают десять трудовых династий.

«Московские заводы и фабрики богаты семейными трудовыми династиями. Для нас очень важно, что молодые специалисты, равняясь на родителей, устраиваются на промышленные предприятия, считают такую работу интересной, почетной и перспективной», – приводит слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислава Овчинского «Москвич Mag».

Полную версию статьи можно прочитать здесь: https://moskvichmag.ru/gorod/zavodskaya-dinastiya-semya-kuzinyh-zavod-spetskabel/

Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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