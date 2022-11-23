Это личный вклад каждого из нас
23 ноября 2022, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, СЭФ-2022
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
Специалисты Томсккабель будут рады встречи с вами с 23 по 25 ноября на стенде стенд № А 202, павильон №1(А) по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь», АО ВК «Красноярская ярмарка».
На выставке представлены:
Нефтепогружной кабель, продукцию торговой марки «ТОФЛЕКС®» шахтный, монтажный, ЭПР, ЭМС, СОЛАР, КС, СРГК, ППсПП.
Также образцы продукции основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель, провода, и кабели среднего напряжения.
Ждем вас на Сибирском энергетическом форуме!
Для бесплатного посещения форума получите электронный билет на сайте: www.krasfair.ru/events/energoforum/free-invent/
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter