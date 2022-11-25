Энергетики ЦЭС ПАО "Якутскэнерго" осмотрели ЛЭП с воздуха

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели плановый облёт самых отдаленных участков магистральных линий электропередачи, пролегающих по обширным труднодоступным территориям Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Амгинского и Усть-Майского улусов.

В рамка облёта с воздуха проведена визуальная проверка состояния магистральных линий 110 кВ «Майя – Табага I и II цепь», «Майя – Чурапча», «Чурапча – Сулгачи», «Сулгачи – Эльдикан» и «Эльдикан – Солнечный». Общая протяженность обследования составила порядка 583 километров.

«Воздушный осмотр позволяет масштабно охватить удаленные участки магистральных линий и провести анализ технического состояния за один световой день, тогда как осмотр с земли может занять недели», - прокомментировал главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.